Нормандські переговори: у Зеленського затвердили п’ять сценаріїв повернення окупованого Донбасу

У Зеленського готуються до зустрічі «нормандської четвірки», фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n130322-normandski-peregovory-u-zelenskogo-zatverdyly-p-yat-scenariyiv-povernennya-okupovanogo-donbasu.html

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Під час координаційної наради за участі президента України Володимира Зеленського, яка відбулася в межах підготовки до запланованої на 9 грудня зустрічі в «нормандському форматі» в Парижі, були затверджені п’ять сценаріїв повернення окупованого Донбасу.

В межах обговорення цих сценаріїв Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Руслану Хомчаку найближчим часом відвідати територію проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Також було вирішено, що перед цією зустріччю відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони (РНБО) під головуванням Зеленського.

Зазначається, що Зеленський під час сьогоднішньої наради наголосив на неприпустимості вирішення проблеми тимчасово окупованих територій військовим шляхом. На думку президента, мир потрібно досягати політико-дипломатичними методами.

На думку секретаря РНБО Олексія Данілова, Україна зможе повернути тимчасово окуповані території за підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно розповів, що планує підняти питання Криму під час зустрічі «нормандської четвірки». Також, на думку президента, допомогти повернути Крим можуть США.