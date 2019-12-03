Нормандские переговоры: у Зеленского утвердили пять сценариев возвращения оккупированного Донбасса

У Зеленского готовятся к встрече «нормандской четверки», фото: Офис президента

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Во время координационного совещания при участии президента Украины Владимира Зеленского, которое состоялось в рамках подготовки к запланированной на 9 декабря встречи в «нормандском формате» в Париже, были утверждены пять сценариев возвращения оккупированного Донбасса.

В рамках обсуждения этих сценариев Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также было решено, что перед этой встречей состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) под председательством Зеленского.

Отмечается, что Зеленский во время сегодняшнего совещания подчеркнул недопустимость решения проблемы временно оккупированных территорий военным путем. По мнению президента, мир нужно достигать политико-дипломатическими методами.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилов, Украина сможет вернуть временно оккупированные территории при поддержке международных партнеров.

Напомним, Зеленский недавно рассказал, что планирует поднять вопрос Крыма во время встречи «нормандской четверки». Также, по мнению президента, помочь вернуть Крым могут США.