Кукуруза – одно из растений с «продвинутым» фотосинтезом

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«Продвинутый» вариант фотосинтеза — фотосинтез C4 независимо развивался по меньшей мере 62 раза в 19 различных семействах цветковых растений.

К такому выводу пришли ученые из Института генетики растений и исследований растениеводства Лейбница в результате соответствующего исследования, сообщает издание EurekAlert.

Все растения, водоросли и некоторые бактерии осуществляют фотосинтез, превращая воду и углекислый газ (СО2) в глюкозу с помощью энергии от солнечного света. Поскольку все они самостоятельно производят себе пищу, они классифицируются как автотрофные организмы.

Однако процесс фотосинтеза не является одинаковым у всех автотрофов. Наиболее распространенным типом фотосинтеза в растениях является фотосинтез С3. Он полагается на фермент рибулозобисфосфаткарбоксилаза (РБФК) для фиксации СО2.

Несмотря на свою распространенность в растительном мире, фотосинтез С3 имеет свои недостатки, поскольку соответствующий процесс медленный и неспецифический. Вместо того, чтобы фиксировать СО2, растения могут случайно фиксировать кислород, образуя таким образом токсичные побочные продукты, которые нужно переработать.

Чтобы избежать этих негативных аспектов, растения развивали альтернативные типы фотосинтеза, такие как фотосинтез С4. Растения с этим типом фотосинтеза усиливают фиксацию углерода с помощью биохимического насоса для повышения концентрации углекислого газа на участке действия РБФК. В результате растения с этим типом фотосинтеза, такие как кукуруза, имеют высокие темпы роста.

Напомним, в прошлом году американские ученые установили, что рост в атмосфере количества углекислого газа делает листья на растениях толще.