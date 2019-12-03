Сессионный зал Верховной Рады, фото: Офис президента (ИНФОГРАФИКА)

https://racurs.ua/n130320-deofshorizaciya-parlament-podderjal-zakonoproekty-po-sovershenstvovaniu-nalogovogo.html

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Верховная Рада сегодня приняла за основу законопроекты № 1209−1 и № 1210, призванные усовершенствовать налоговое законодательство и администрирование налогов.

Эти законопроекты предусматривают внесение изменений в более чем 70 законодательных актов, сообщает пресс-служба Верховной Рады.

В пресс-службе партии «Слуга народа» заявляют, что принятие этих законопроектов стало шагом к деофшоризацию. Отмечается, что они призваны фактически разрушить систему, которая позволяла безнаказанно выводить из Украины средства без уплаты налогов.

Также, по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, соответствующие изменения в законодательство впервые устанавливают ответственность государства перед налогоплательщиком. В частности, облегчается процедура обжалования действий налоговиков и совершенствуется контроль за транспортным ценообразованием.

Также предполагается пересмотр некоторых ставок налогов и уменьшение стартового размера штрафов за нарушения.

Напомним, Верховная Рада сегодня во втором чтении поддержала законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта в Украине. Если этот закон будет подписан президентом, то с 1 января 2020 года госмонополия в этой сфере будет отменена.