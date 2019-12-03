Владимир Зеленский, фото: Офис президента

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины двум погибшим офицерам спецподразделения Центра специальных операций СБУ — Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову.

Об этом говорится в датированном сегодняшним днем ​​президентском указе № 877/2019, сообщает пресс-служба СБУ.

Также они удостоены ордена «Золотая звезда». Этот орден вручается Герою Украины за совершение выдающегося геройского поступка.

По информации СМИ, погибшие были снайперами, которые работали в «серой зоне». Волочаеву на момент гибели было 37 лет, Каплунову — 38.

1 декабря в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС) сообщили о гибели двух военнослужащих во время отражения попытки диверсантов прорваться в тыл украинских войск. Тогда сообщалось, что они погибли в результате подрыва взрывного устройства.

Сегодня в центре культуры и искусств СБУ попрощались с Волочаевым. Долг погибшему отдали руководство спецслужбы, сотни его боевых побратимов и коллег. Зеленский передал траурный венок и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, по данным фонда «Вернись живым», в ноябре от пуль и снарядов террористов погибли пятеро украинских военнослужащих.