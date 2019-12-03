Сотрясение мозга изменяет способ передачи информации между двумя полушариями

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Повреждения от сотрясения меняют способ передачи информации между двумя полушариями мозга.

К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, которые изучали состояние мозга пациентов с недавним сотрясением, сообщает издание EurekAlert.

Более ранние исследования показали, что мозолистое тело (пучок нервных волокон, который передает сигналы между левым и правым полушариями мозга), восприимчиво к сотрясению мозга.

Чтобы узнать о влиянии этого ущерба на когнитивную функцию, исследователи сравнили состояние мозолистого тела у 36 пациентов с недавним сотрясением мозга и 27 здоровых людей из контрольных групп.

Ученые изучали мозг участников с помощью двух инновационных методов.

Первым был метод МРТ (магнитно-резонансной томографии), который отслеживает диффузию воды вдоль трактов белого вещества, несущих сигналы мозга. Это позволяло лучше понять микроструктурные повреждения белого вещества.

Другой метод заключался в прохождении специально разработанного теста, который оценивает, насколько хорошо два полушария в мозге контактируют между собой.

Для тестирования участникам было предложено сесть на стул и сосредоточить взгляд на букве X, которая отображалась на экране прямо перед ними. Затем рядом с этой буквой слева или справа появлялись трёхбуквенные слова. Ученые просили участников исследования называть эти слова как можно скорее. Когда исследователи оценили время реакции у пациентов с сотрясением мозга и из контрольной группы, они заметили интересную закономерность.

Существует определенная и воспроизводимая задержка времени реакции на слова, представленные слева от X, по сравнению со словами, представленными в правом зрительном поле, — отмечают ученые. — Это показывает, что нужно время, чтобы информация перешла мозолистое тело от одного полушария к другому.

Эта задержка, вероятно, связана с тем, что функция речи чаще всего расположена в левом полушарии мозга. Это означает, что информация, представленная в левом зрительном поле, сначала передается в правую зрительную кору головного мозга, а затем должна пересекать мозолистое тело, чтобы попасть в левый языковый центр. Наоборот, слова, представленные в правом зрительном поле, не требуют пересечения мозолистого тела.

Эффективность прохождения теста соотносится с результатами МРТ мозга участников эксперимента.

В контрольной группе время реакции отвечало показателями диффузии в задней части мозолистого тела, расположенной между правой зрительной корой и левым языковым центром. Такая корреляция не была обнаружена у пациентов с сотрясением мозга, что позволяет предположить микроструктурные изменения, связанные с травмой.

Эта информация в конечном счете может помочь в лечении пациентов с легким травмированием мозга, — отмечают ученые.

Напомним, ученые недавно установили, что ожирение негативно влияет на мозг подростков.