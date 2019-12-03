Струс мозку змінює спосіб передачі інформації між двома півкулями

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Пошкодження від струсу змінюють спосіб передачі інформації між двома півкулями мозку.

Такого висновку дійшли учені з Медичної школи Нью-Йоркського університету, котрі вивчали стан мозку пацієнтів з недавнім струсом, повідомляє видання EurekAlert.

Раніші дослідження показали, що мозолисте тіло (пучок нервових волокон, що передає сигнали між лівим і правим півкулями мозку), вразливе до струсу мозку.

Щоб дізнатися про вплив цієї шкоди на когнітивну функцію, дослідники порівняли стан мозолистого тіла у 36 пацієнтів з недавнім струсом мозку та 27 здорових людей із контрольних груп.

Учені вивчали мозок учасників за допомогою двох інноваційних методів.

Першим був метод МРТ (магнітно-резонансної томографії), який відстежує дифузію води вздовж трактів білої речовини, що несуть сигнали мозку. Це дозволяло краще зрозуміти мікроструктурні пошкодження білої речовини.

Інший метод полягав у проходженні спеціально розробленого тесту, який оцінює, наскільки добре дві півкулі в мозку контактують між собою.

Для тестування учасникам було запропоновано сісти на стілець і зосередити погляд на букві X, яка відображалася на екрані прямо перед ними. Потім поряд із цією буквою ліворуч або праворуч з’являлися трибуквені слова. Учені просили учасників дослідження називати ці слова якомога швидше. Коли дослідники оцінили час реакції у пацієнтів зі струсом мозку та з контрольної групи, вони помітили цікаву закономірність.

Існує певна і відтворювана затримка часу реакції на слова, представлені ліворуч від X, порівняно зі словами, представленими в правому зоровому полі, — зазначають учені. — Це показує, що потрібен час, щоб інформація перейшла мозолисте тіло від однієї півкулі до іншої.

Ця затримка, ймовірно, пов’язана з тим, що функція мови найчастіше розташована в лівій півкулі мозку. Це означає, що інформація, представлена ​​в лівому зоровому полі, спочатку передається в праву зорову кору мозку, а потім повинна перетинати мозолисте тіло, щоб потрапити до лівого мовного центру. Навпаки, слова, подані в правому зоровому полі, не потребують перетину мозолистого тіла.

Ефективність проходження тесту співвідноситься з результатами МРТ мозку учасників експерименту.

У контрольній групі час реакції відповідав показниками дифузії у задній частині мозолистого тіла, розташованій між правою зоровою корою і лівим мовним центром. Такої кореляції не було виявлено у пацієнтів зі струсом мозку, що дозволяє припустити мікроструктурні зміни, пов’язані з травмою.

Ця інформація в кінцевому рахунку може допомогти в лікуванні пацієнтів, які мають легке травмування мозку, — наголошують учені.

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