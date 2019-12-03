Верховная Рада отменила монополию на производство спирта

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания отменила государственную монополию на производство спирта в Украине.

За соответствующий законопроект № 2300 во втором чтении и в целом проголосовали 284 народных избранника. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Законопроект предлагает отменить госмонополию производство спирта начиная с 1 января 2020 года. В результате такую деятельность при условии получения соответствующей лицензии смогут осуществлять субъекты хозяйствования любой формы. Кроме того, предполагается полная либерализация экспорта спирта из Украины.

Также, с целью защиты отечественного производителя, этот закон устанавливает, что к 1 января 2024 года импорт спирта будет осуществляться только специально на это уполномоченными Кабмином госпредприятиями.

Сначала этот законопроект предлагал, что ограничении импорта будет действовать до 1 января 2022 года, однако в результате внесения поправок эта дата была отсрочена еще на два года.

Напомним, в первом чтении этот законопроект Рада поддержала 15 ноября.