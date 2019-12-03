Владимир Зеленский, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n130316-vozvraschaysya-i-ostavaysya-zelenskiy-anonsiroval-programmu-dlya-inostrannyh-ukraincev-video.html

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск программы «Возвращайся и оставайся», направленной иностранных украинцев, которые хотят вернуться на родину, и тех, кто собирается искать лучшую жизнь за рубежом.

Об этом говорится в видеообращении, опубликованном на странице президента в социальной сети Фейсбук.

Во время своей инаугурации я говорил о том, что нас, украинцев, во всем мире 65 млн, и вы очень нужны нашему государству. Ваши знания, таланты и ментальные ценности, — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, первый этап этой программы предусматривает предоставление доступных кредитов для собственного дела — для тех, кто хочет начать или расширить свой бизнес.

Сумма кредита составит 1,5 млн грн, он будет предоставляться сроком на пять лет. Ставка кредита составит 5% для бизнеса, который создаст минимум два рабочих места, 7% - для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новые рабочие места.

Но, если вы нанимаете нового работника, за каждого ставка будет снижаться на 0,5%, — подчеркнул Зеленский.

9% ставка кредита будет установлена ​​для тех, кто уже работает и имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить свое дело.

Президент добавил, что вскоре появится более детальное разъяснение кредитования в условиях этой программы и информация о ее следующих этапах.

Давайте строить успешную и процветающую Украину, — резюмировал Зеленский.

Напомним, вчера в Украине запустили Государственный фонд стартапов.