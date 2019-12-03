Военный сбор в Украине: Минфин сообщил, когда его могут отменить. Фото: Главред

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Военный сбор остается актуальным для Украины налогом. Поэтому решение о его продлении или отмене будет принято при разработке налоговой реформы.

Судьба так называемого «налога на войну» станет известна весной 2020 года. Именно в этот период запланирована разработка комплексной налоговой реформы, заявила министр финансов Оксана Маркарова в интервью «Корреспонденту», передает «Интерфакс-Украина».

Министр отметила, что этот сбор является одним из налогов с простым администрированием. Причины его введения не потеряли актуальности для страны, поскольку расходы на оборону и безопасность остаются высокими и составляют 3% и 5,4% ВВП соответственно.

Военный сбор был введен в августе 2014 года. Он составляет 1,5% от налогооблагаемых доходов граждан.

Недавно народный депутат от партии «Слуга народа», замглавы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский зарегистрировал в парламенте законопроекты об отмене военного сбора.

Напомним, ранее предлагалось ввести дополнительный военный сбор для украинских артистов, выступающих на территории страны-агрессора России.