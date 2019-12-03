Військовий збір в Україні: Мінфін повідомив, коли його можуть скасувати. Фото: Главред

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Військовий збір залишається актуальним для України податком. Тому рішення про його подовження чи скасування буде ухвалено під час розробки податкової реформи.

Доля так званого «податку на війну» стане відома навесні 2020 року. Саме на цей період заплановано розробку комплексної податкової реформи, заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв’ю «Кореспонденту», передає «Інтерфакс-Україна».

Міністр зазначила, що цей збір є одним із податків з простим адмініструванням. Причини його запровадження не втратили актуальності для країни, оскільки витрати на оборону та безпеку залишаються високими і становлять 3% і 5,4% ВВП відповідно.

Військовий збір було запроваджено в серпні 2014 року. Він становить 1,5% від оподатковуваних доходів громадян.

Недавно народний депутат від партії «Слуга народу», заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової і митної політики Олександр Дубинський зареєстрував у парламенті законопроекти про скасування військового збору.

Нагадаємо, раніше пропонувалося ввести додатковий військовий збір для українських артистів, які виступають на території країни-агресора Росії.