Анна Скороход. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/ua/n130315-skorohod-podaie-v-sud-na-arahamiu.html

Ракурс

Нардеп Анна Скороход, яку недавно виключили з фракції «Слуга народу», зробила гучну заяву про свій намір позиватися до голови фракції Давида Арахамії.

Скороход вважає, що звинувачення з боку Арахамії у спробі підкупу інших депутатів зачепили її честь і гідність, а також негативно позначилися на діловій репутації.

Скороход під час брифінгу у Верховній Раді додала, що її судовий позов складається з 11 аркушів.

Окрім того, нардеп вимагатиме від фракції «Слуга народу» документи, на підставі яких вона і нардеп Антон Поляков були виключені з її складу. Скороход уточнила, що за фракцію не тримається, але хотіла би знати правові підстави для подібних дій.

Як раніше писав «Ракурс», Скороход заявила, що збирається у парламенті створити депутатську групу «справжніх слуг народу». Нардеп додала, що її ініціативою вже зацікавилися інші депутати, у тому числі з фракції «Слуга народу».