Анна Скороход. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130315-skorohod-podaet-v-sud-na-arahamiu.html

Ракурс

Нардеп Анна Скороход, недавно исключенная из фракции «Слуга народа», сделала громкое заявление о своем намерении подать судебный иск к главе фракции Давиду Арахамии.

Скороход считает, что обвинения со стороны Арахамии в попытке подкупа других депутатов задели ее честь и достоинство, а также отрицательно отразились на деловой репутации.

Скороход во время брифинга в Верховной Раде добавила, что ее судебный иск состоит из 11 листов.

Кроме того, нардеп хочет потребовать от фракции «Слуга народа» документы, на основании которых она и нардеп Антон Поляков были исключены из ее состава. Скороход уточнила, что за фракцию не держится, но хотела бы знать правовые основания для подобных действий.

Как ранее писал «Ракурс», Скороход заявила, что собирается в парламенте создать депутатскую группу «настоящих слуг народа». Нардеп добавила, что ее инициативой уже заинтересовались другие депутаты, в том числе из фракции «Слуга народа».