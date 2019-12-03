Александр Онищенко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n130314-onischenko-zaderjali-v-germanii-po-zaprosu-ukrainskih-pravoohraniteley-smi.html

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Александра Онищенко, бывшего народного депутата, задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом журналистам «Схем» стало известно от двух источников в правоохранительных органах, сообщает «Радіо Свобода».

Отмечается, что Онищенко сейчас находится под стражей, ожидая заседания суда, который должен принять решение о его экстрадиции в Украину и избрать меру пресечения на время, пока этот вопрос будет рассматриваться.

Дата соответствующего судебного заседания пока не известна.

В то же время адвокат Онищенко Олег Ищенко отметил изданию, что не готов комментировать эту информацию.

Напомним, в ноябре Онищенко заявлял о намерениях вернуться в Украину в декабре. Он даже продемонстрировал журналистам авиабилет в Киев на 13 декабря.