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Александр Онищенко, фото: «24 канал»
Онищенко задержали в Германии по запросу Украины — СМИhttps://racurs.ua/n130314-onischenko-zaderjali-v-germanii-po-zaprosu-ukrainskih-pravoohraniteley-smi.htmlРакурс
Александра Онищенко, бывшего народного депутата, задержали 29 ноября в немецком городе Аахен по запросу Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом журналистам «Схем» стало известно от двух источников в правоохранительных органах, сообщает «Радіо Свобода».
Отмечается, что Онищенко сейчас находится под стражей, ожидая заседания суда, который должен принять решение о его экстрадиции в Украину и избрать меру пресечения на время, пока этот вопрос будет рассматриваться.
Дата соответствующего судебного заседания пока не известна.
В то же время адвокат Онищенко Олег Ищенко отметил изданию, что не готов комментировать эту информацию.
Напомним, в ноябре Онищенко заявлял о намерениях вернуться в Украину в декабре. Он даже продемонстрировал журналистам авиабилет в Киев на 13 декабря.
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