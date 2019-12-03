Олександр Онищенко, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n130314-onyschenka-zatrymaly-v-nimechchyni-za-zapytom-ukrayinskyh-pravoohoronciv-zmi.html

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Олександра Онищенка, колишнього народного депутата, затримали 29 листопада в німецькому місті Аахен за запитом Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це журналістам «Схем» стало відомо від двох джерел у правоохоронних органах, повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що Онищенко наразі перебуває під вартою, очікуючи засідання суду, котрий має ухвалити рішення щодо його екстрадиції до України та обрати запобіжний захід на час, доки це питання розглядатиметься.

Дата відповідного судового засідання наразі не відома.

Водночас адвокат Онищенка Олег Іщенко зазначив виданню, що не готовий коментувати цю інформацію.

Нагадаємо, в листопаді Онищенко заявляв про наміри повернутися до України в грудні. Він навіть продемонстрував журналістам авіаквиток до Києва на 13 грудня.