Рада рассмотрела законопроект, который удешевляет растаможку автомобилей, фото: Needpix.com

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Ракурс

Верховная Рада сегодня рассмотрели законопроекты № 2078Д и № 2078−1Д, призванные урегулировать вопрос ввоза в Украину и регистрации транспортных средств.

Законопроект № 2078Д предусматривал снятие требований о соответствии нормам «Евро» для подержанных легковых автомобилей, в то время, как № 2078−1Д предлагал лишь отсрочить введение в Украине стандарта «Евро-6».

Авторы законопроекта № 2078Д утверждали, что это нововведение позволит заменить украинцам устаревшие советские автомобили, которые уже втрое превысили свой эксплуатационный ресурс, на бывшие в употребдении транспортные средства из Европы, которые имеют лучшие эксплуатационные характеристики.

В то же время законопроект № 2078−1Д только предлагает отсрочить введение в Украине для автомобилей экологического стандарта «Евро-6» — с 1 января 2020 до 1 января 2025 года.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отметили, что это даст необходимое время рынку и производителям, чтобы адаптироваться к новым экологическим стандартам, а также приведет к удешевлению стоимости транспортных средств за счет импорта и производства новых автомобилей, соответствующих экологическому стандарту «Евро-5».

Законопроект № 2078Д при обсуждении столкнулся с многочисленной критикой со стороны народных депутатов.

В результате парламент принял законопроект № 2078−1Д за основу и в целом с необходимыми технико-юридическими правками голосами 256 народных избранников.

Напомним, парламент сегодня проголосовал за закон о прослушивании нардепов.