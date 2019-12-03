Рада розглянула законопроект, який здешевлює розмитнення автомобілів, фото: Needpix.com

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Ракурс

Верховна Рада сьогодні розглянули законопроекти № 2078Д та № 2078−1Д, покликані врегулювати питання ввезення до України та реєстрації транспортних засобів.

Законопроект № 2078Д передбачав зняти вимоги про відповідність нормам «Євро» для вживаних легкових автомобілів, в той час, як № 2078−1Д пропонував лише відстрочити запровадження в Україні стандарту «Євро-6».

Автори законопроекту № 2078Д стверджували, що це нововведення дозволить замінити українцям застарілі радянські автомобілі, котрі вже втричі перевищили свій експлуатаційний ресурс, на вживані транспортні засоби з Європи, які мають кращі експлуатаційні характеристики.

Водночас законопроект № 2078−1Д лише пропонує відстрочити запровадження в Україні для автомобілів екологічного стандарту «Євро-6» — з 1 січня 2020 року до 1 січня 2025 року.

Автори законопроекту в пояснювальній записці зазначили, що це надасть необхідний час ринку та виробникам, щоб адаптуватися до нових екологічних стандартів, а також призведе до здешевлення вартості транспортних засобів за рахунок імпорту та виробництва нових автомобілів, що відповідають екологічному стандарту «Євро-5».

Законопроект № 2078Д під час обговорення зіткнувся з численною критикою з боку народних депутатів.

Зрештою, парламент прийняв законопроект № 2078−1Д за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками голосами 256 народних обранців.

Нагадаємо, парламент сьогодні проголосував за закон про прослуховування нардепів.