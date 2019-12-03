ВРУ приняла закон о прослушивании нардепов. Фото: iphones.ru

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Верховная Рада 3 декабря проголосовала за законопроект № 2237 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие к закону Украины «О внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины».

Таким образом, парламент дал разрешение на прослушивание нардепов. Новый нормативный акт окончательно отменит депутатскую неприкосновенность. Проект закона поддержали 253 парламентария. Об этом шла речь в трансляции заседания ВРУ.

В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что документ вносит изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, в частности, исключает нормы о депутатской неприкосновенности и предусматривает особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведение следственных и негласных следственных действий в отношении народного депутата.

Закон определяет, что исключительно генпрокурор определяет возможность начала уголовного производства, где фигурирует народный депутат. Также документ определяет то, что ходатайство об аресте нардепа, обыск, нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции должны быть поддержаны главой ГПУ.

Принятые изменения к закону Украины «О статусе народного депутата Украины» предусматривают, что особенности начала досудебного расследования в отношении парламентария, задержание, избрание в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата определяются нормами Уголовного процессуального кодекса Украины.

Напомним, 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Исходя из этого, ст. 80 Конституции Украины будет излагаться в новой редакции. Положение о том, что нардепов невозможно задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия парламента, будут отменены.