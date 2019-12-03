ВРУ схвалила закон про прослуховування нардепів. Фото: iphones.ru

https://racurs.ua/ua/n130290-rada-progolosuvala-za-zakon-pro-prosluhovuvannya-nardepiv.html

Ракурс

Верховна Рада 3 грудня проголосувала за законопроект № 2237 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону України «Про внесення змін до ст. 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України».

Таким чином парламент надав дозвіл на прослуховування нардепів. Новий нормативний акт остаточно скасує депутатську недоторканність. Проект закону підтримали 253 парламентарів. Про це йшлося у трансляції засідання ВРУ.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про те, зо документ вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, зокрема, виключає норми щодо депутатської недоторканості й передбачає особливості початку досудового розслідування щодо народного депутата, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих та негласних слідчих дій щодо народного депутата.

Закон визначає, що виключно генпрокурор визначає можливість початку кримінального провадження, де фігурує народний депутат. Також документ визначає те, що клопотання щодо арешту нардепа, обшук, порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції мають бути підтримані очільником ГПУ.

Ухвалені зміни до закону України «Про статус народного депутата України» передбачають, що особливості початку досудового розслідування щодо парламентаря, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата визначаються нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Виходячи з цього, ст. 80 Конституції України буде викладатися в новій редакції. Положення про те, що нардепів неможливо затримувати, заарештовувати і притягувати до кримінальної відповідальності без згоди парламенту, будуть скасовані.