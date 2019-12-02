У Раді завтра розглянуть законопроект про прослуховування нардепів. Фото: Без Табу

https://racurs.ua/ua/n130246-deputatska-nedotorkannist-v-radi-rozglyanut-zakon-pro-proslushku-nardepiv.html

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Депутатська недоторканність може бути остаточно скасована після ухвалення закону, який дозволяє прослуховувати народних обранців.

У Верховній Раді розглянуть законопроект про дозвіл на прослуховування нардепів. Новий нормативний акт остаточно скасує депутатську недоторканність. Цю інформацію надав сьогодні на брифінгу глава парламенту Дмитро Разумков.

Разумков говорив про законопроекти № 2237 й альтернативний 2237−1 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою приведення у відповідність до закону „Про внесення змін до статті 80 Конституції України про недоторканність народних депутатів України“».

Згідно з заявою спікера ВР, законопроект розглянуть найближчими днями, найімовірніше, завтра, 3 грудня.

Нагадаємо, що 11 вересня президент Володимир Зеленський підписав закон про скасування депутатської недоторканності. Виходячи з цього, ст. 80 Конституції України буде викладатися в новій редакції. Положення про те, що нардепів неможливо затримувати, заарештовувати і притягувати до кримінальної відповідальності без згоди парламенту, будуть скасовані.