В Раде завтра рассмотрят законопроект о прослушке нардепов. Фото: Без Табу

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Депутатская неприкосновенность может быть окончательно отменена после принятия закона, который разрешает прослушивать народных избранников.

В Верховной Раде рассмотрят законопроект о разрешении прослушки нардепов. Новый нормативный акт окончательно отменит депутатскую неприкосновенность. Эту информацию предоставил сегодня на брифинге глава парламента Дмитрий Разумков.

Разумков говорил о законопроектах № 2237 и альтернативном 2237−1 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью приведения в соответствие с законом „О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов Украины“».

Согласно заявлению спикера ВР, законопроект рассмотрят на днях, вероятнее всего, уже завтра, 3 декабря.

Напомним, что 11 сентября президент Владимир Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности. Исходя из этого, ст. 80 Конституции Украины будет излагаться в новой редакции. Положения о том, что нардепов невозможно задерживать, арестовывать и привлекать к уголовной ответственности без согласия парламента, будут отменены.