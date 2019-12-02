Разумков подписал закон о госбюджете-2020 и направил его на подпись президенту, фото: Офис президента

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Ракурс

Государственный бюджет Украины на 2020 год направлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, уже одобрил документ. Об этом сообщает портал парламента.

В госбюджете на 2020 год предусмотрены доходы в сумме 1093, 67 млрд грн. Расходы планируются на уровне 1 180,1 млрд грн.

Объем государственного долга в гривневом эквиваленте — 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). На 2020 год также прогнозируется объем платежей по погашению госдолга в сумме 282,1 млрд грн., в том числе погашение государственного внутреннего долга — 161,9 млрд грн., государственного внешнего долга — 120,3 млрд грн. На платежи по обслуживанию государственного долга на 2020 год предусмотрено 141,5 млрд грн.

Известно и об уровне минимальной зарплаты в 2020 году. Она составит 4723 грн.

Значительно выросли расходы на оборону и безопасность. В следующем году государство планирует потратить в этой сфере сумму в размере 5,45% от ВВП, или 245,8 млрд грн. Это самая большая сумма со времен независимости. Бюджет МВД составит 93 млрд грн. На образование выделили 136,4 грн.

Расходы на медицину запланированы на уровне 113, 3 млрд грн. На финансирование информационной сферы и культуры предусмотрено 8,66 млрд грн.

Финансовый документ 2020 предусматривает бюджетные программы для поддержки сельхозтоваропроизводителей — 4 млрд грн. Доходы от приватизации государственного имущества заложены на уровне 12 млрд грн.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год. За соответствующее решение проголосовали 280 народных избранников.