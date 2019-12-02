Разумков підписав закон про держбюджет-2020 і направив його на підпис президенту, фото: Офіс президента

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Державний бюджет України на 2020 рік направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради, вже схвалив документ. Про це повідомляє портал парламенту.

У держбюджеті на 2020 рік передбачені доходи в сумі 1 093, 67 млрд грн. Видатки плануються на рівні 1 180,1 млрд грн.

Обсяг державного боргу в гривневому еквіваленті — 2 045,1 млрд грн (45,3% прогнозного ВВП). На 2020 рік також прогнозується обсяг платежів із погашення держборгу у сумі 282,1 млрд грн., в тому числі погашення державного внутрішнього боргу — 161,9 млрд грн., державного зовнішнього боргу — 120,3 млрд грн. На платежі з обслуговування державного боргу на 2020 рік передбачено 141,5 млрд грн.

Відомо і про рівень мінімальної зарплати у 2020 році. Вона становитиме 4723 грн.

Значно зросли витрати на оборону і безпеку. У наступному році держава планує витрати у цій сфері суму в розмірі 5,45% від ВВП, або 245,8 млрд грн. Це найбільше з часів незалежності. Бюджет МВС становитиме 93 млрд грн. На освіту виділили 136,4 млрд грн.

Видатки на медицину заплановано на рівні 113, 3 млрд грн. На фінансування інформаційної сфери і культури передбачено 8,66 млрд грн.

Фінансовий документ 2020 року передбачає бюджетні програми для підтримки сільгосптоваровиробників — 4 млрд грн. Доходи від приватизації державного майна закладені на рівні 12 млрд грн.

Нагадаємо, 14 листопада Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет на 2020 рік. За відповідне рішення проголосували 280 народних обранців.