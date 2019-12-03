Володимир Зеленський, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n130316-povertaysya-i-zalyshaysya-zelenskyy-anonsuvav-programu-dlya-zakordonnyh-ukrayinciv-video.html

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Президент України Володимир Зеленський анонсував запуск програми «Повертайся і залишайся», спрямованої для закордонних українців, які хочуть повернутися на батьківщину, та тих, хто збирається шукати кращої долі за кордоном.

Про це йдеться у відеозверненні, опублікованому на сторінці президента в соціальній мережі Фейсбук.

Під час своєї інавгурації я казав про те, що нас, українців, в усьому світі 65 млн, і ви дуже потрібні нашій державі. Ваші знання, таланти та ментальні цінності, — наголосив президент.

За словами Зеленського, перший етап цієї програми передбачає надання доступних кредитів для власної справи — для тих, хто хоче розпочати або розширити власний бізнес.

Сума кредиту становитиме 1,5 млн грн, він надаватиметься терміном на п’ять років. Ставка кредиту становитиме 5% для бізнесу, який створить мінімум два робочі місця, 7% - для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нові робочі місця.

Але, якщо ви наймаєте нового працівника, за кожного ставка буде знижуватися на 0,5%, — наголосив Зеленський.

9% ставка кредиту буде встановлена для тих, хто вже працює та має виручку від 25 до 50 млн та хоче розширити свою справу.

Президент додав, що невдовзі з’явиться більш детальне роз’яснення кредитування в умовах цієї програми та інформація про її наступні етапи.

Давайте будувати успішну і квітучу Україну, — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, вчора в Україні запустили Державний фонд стартапів.