Верховна Рада скасувала монополію на виробництво спирту

https://racurs.ua/ua/n130317-derjmonopoliu-na-vyrobnyctvo-spyrtu-skasuvala-rada.html

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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання скасувала державну монополію на виробництво спирту в Україні.

За відповідний законопроект № 2300 у другому читанні та в цілому проголосували 284 народні обранці. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Законопроект пропонує скасувати держмонополію виробництво спирту починаючи з 1 січня 2020 року. В результаті таку діяльність за умови отримання відповідної ліцензії зможуть здійснювати суб'єкти господарювання будь-якої форми. Крім того, передбачається повна лібералізація експорту спирту з України.

Також, з метою захисту вітчизняного виробника, цей закон встановлює, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту здійснюватиметься лише спеціально на це уповноваженими Кабміном держпідприємствами.

Спочатку цей законопроект пропонував, що обмеженні імпорту діятиме до 1 січня 2022 року, однак в результаті внесення правок цю дату було відтерміновано ще на два роки.

Нагадаємо, у першому читанні цей законопроект Рада підтримала 15 листопада.