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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

Зеленський присвоїв звання Героя України загиблим на Донбасі офіцерам «Альфи» (ФОТО)

3 гру 2019, 20:35
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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України двом загиблим полковникам спецпідрозділу Центру спеціальних операцій СБУ — Денису Волочаєву та Дмитру Каплунову.

Про це йдеться у датованому сьогоднішнім днем президентському указі № 877/2019, повідомляє прес-служба СБУ.

Також вони удостоєні ордену «Золота зірка». Цей орден вручається Героєві України за здійснення визначного геройського вчинку.

За інформацією ЗМІ, загиблі були снайперами, які працювали в «сірій зоні». Волочаєву на момент загибелі було 37 років, Каплунову — 38.

Фото: прес-центр СБУ

1 грудня в прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил (ООС) повідомили про загибель двох військовослужбовців під час відбиття спроби диверсантів прорватися в тил українських військ. Тоді зазначалося, що вони загинули внаслідок підриву вибухового пристрою.

Сьогодні в центрі культури та мистецтв СБУ попрощалися з Волочаєвим. Шану загиблому віддали керівництво спецслужби, сотні його бойових побратимів та колег. Зеленский передав траурний вінок та висловив співчуття родинам загиблих.

Фото: прес-центр СБУ

Фото: прес-центр СБУ

Фото: прес-центр СБУ

Нагадаємо, за даними фонду «Повернись живим», у листопаді від куль та снарядів терористів загинули п’ятеро українських військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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