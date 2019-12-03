Сесійна зала Верховної Ради, фото: Офіс президента

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Верховна Рада сьогодні ухвалила за основу законопроекти № 1209−1 та № 1210, покликані удосконалити податкове законодавство та адміністрування податків.

Ці законопроекти передбачають внесення змін до понад 70 законодавчих актів, повідомляє прес-служба Верховної Ради.

У прес-службі партії «Слуга народу» запевняють, що ухвалення цих законопроектів стало кроком до деофшоризації. Зазначається, що вони покликані фактично зруйнувати систему, яка дозволяла безкарно виводити з України кошти без сплати податків.

Також, за словами очільника парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, відповідні зміни до законодавства вперше встановлюють відповідальність держави перед платником податків. Зокрема, полегшується процедура оскарження дій податківців та вдосконалюється контроль за транспортним ціноутворенням.

Також передбачається перегляд деяких ставок податків та зменшення стартового розміру штрафів за порушення.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні в другому читанні підтримала законопроект про скасування державної монополії на виробництво спирту в Україні. Якщо цей закон буде підписаний президентом, то з 1 січня 2020 року держмонополія у цій сфері буде скасована.