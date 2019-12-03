Кукурудза – одна з рослин з «просунутим» фотосинтезом

https://racurs.ua/ua/n130321-prosunutyy-variant-fotosyntezu-v-roslyn-nezalejno-rozvyvavsya-ponad-60-raziv-ucheni.html

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«Просунутий» варіант фотосинтезу — фотосинтез C4 незалежно розвивалася щонайменше 62 рази у 19 різних сімействах квіткових рослин.

Такого висновку дійшли учені з Інституту генетики рослин та досліджень рослинництва Лейбніца в результаті відповідного дослідження, повідомляє видання EurekAlert.

Всі рослини, водорості та певні бактерії здійснюють фотосинтез, перетворюючи воду та вуглекислий газ (СО2) у глюкозу за допомогою енергії від сонячного світла. Оскільки всі вони самостійно виробляють собі їжу, вони класифікуються як автотрофні організми.

Однак процес фотосинтезу не є однаковим у всіх автотрофів. Найпоширенішим типом фотосинтезу в рослинах є фотосинтез С3. Він покладається на фермент рибулозобісфосфаткарбоксилазу (РБФК) для фіксації СО2.

Попри свою поширеність у рослинному світі, фотосинтез С3 має свої недоліки, оскільки відповідний процес повільний та неспецифічний. Замість того, щоб фіксувати СО2, рослини можуть випадково фіксувати кисень, утворюючи таким чином токсичні побічні продукти, які потрібно переробити.

Щоб уникнути цих негативних аспектів, рослини розвивали альтернативні типи фотосинтезу, такі як фотосинтез С4. Рослини з цим типом фотосинтезу підсилюють фіксацію вуглецю за допомогою біохімічного помпи для підвищення концентрації вуглекислого газу на ділянці дії РБФК. В результаті рослини з цим типом фотосинтезу, такі як кукурудза, мають високі темпи росту.

Нагадаємо, торік американські вчені встановили, що зростання в атмосфері кількості вуглекислого газу робить листя на рослинах товстішим.