В Украине 4 декабря существенных осадков не ожидается, фото: «Ракурс»

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Ракурс

Погода в Украине 4 декабря будут несколько холоднее, чем прошедшие сутки. Существенных осадков не ожидается, однако на дорогах, кроме южных регионов, иногда возможен гололед.

Направление ветра преимущественно западное, скорость 5−10 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Температура ночью составит -2.-7°, в Карпатах — до -11°, днем — от 3° мороза до 2° тепла.

Погода в Киеве 4 декабря будет облачной с прояснениями. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем ​​поднимутся до −1…−1°. Ветер западный, 5−10 м/с.

Во Львове температура воздуха ночью составит -4 …-6 °, днем — 1…3°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Одессе ночью температура опустится до -4 …- 6°, днем ​​поднимется до −1…−6°. Ветер западный, 5−10 м/с.

В Днепре синоптики прогнозируют −4…−6° ночью и −2…−0° днем. Ветер западный, 5−10 м / с.

В Харькове ночью температура воздуха составит −3…−5°, днем — -1 …-3°. Ветер северо-западный, 5−10 м/с.

На Закарпатье метеорологи ожидают −5…−7° ночью и −2…−0° днем. Ветер западный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 4 декабря будет сравнительно спокойной. Ожидать стоит лишь небольших возмущений.

Напомним, синоптики считают, что нынешняя зима в Украине может быть экстремальной по своим условиям.