Главные новости за 3 декабря: Рада поддержала отмену госмонополии на производство спирта, Зеленский готовится к «нормандскому формату»

Верховная Рада поддержала отмену госмонополии на производство спирта, фото: Good Free Photos

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Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект, который с 1 января 2020 года отменяет государственную монополию на производство спирта.

Также Рада проголосовала за законопроект, который дает разрешение на прослушивание народных депутатов. Таким образом, окончательно отменяется депутатская неприкосновенность.

Кроме того, Рада проголосовала за внесение изменений в закон о ГБР, в частности, была поддержана поправка, предусматривающая досрочное прекращение полномочий директора ГБР и его заместителей.

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