В США приняли резолюцию против включения России в G7, фото: Белый дом

https://racurs.ua/n130325-v-ssha-prinyali-rezoluciu-protiv-vklucheniya-rossii-v-g7.html

Ракурс

Россия в G7 не вернется до тех пор, пока не будет уважать территориальную целостность соседей.

Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую резолюцию. На сайте палаты опубликованные данные.

За принятие документа проголосовали 339 конгрессменов, 71 высказались против. В нем сказано о неодобрении включения РФ в будущие саммиты стран «Большой семерки».

Американские законодатели считают, что российские власти не выполняют нормы международного права, а страна не придерживается стандартов демократических обществ. В резолюции лидеров «Группы семи» призвали выступить против возвращения РФ в G7. Москва должна прекратить оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым.

Поводом для появления этой резолюции послужили заявления президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявлял, что рассматривает возможность приглашения России на саммит G7 в 2020 году, который должен пройти в Соединенных Штатах.

Напомним, в октябре Конгресс выступил с требованием от Белого дома предоставить документы по военной помощи Украине. Соответствующие письма направили Представители трех комитетов Палаты представителей.