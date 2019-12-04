Дело Майдана: адвокат Закревская прекратила голодовку, фото: facebook

https://racurs.ua/n130326-delo-maydana-advokat-zakrevskaya-prekratila-golodovku.html

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Адвокат Евгения Закревская прекратила голодовку.

Она считает, что теперь нужно требовать подписания президентом Украины Владимиром Зеленским закона о перезагрузке Государственного бюро расследований (ГБР). В социальной сети Facebook опубликовано соответствующий пост.

По ее мнению, общество должно контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана. Адвокат семей Небесной сотни призвала обращать внимание на расследование убийств активистов в 2014 году.

Как только исчезает внимание общества — исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс, — отметила она.

Закревская добавила, что перезагрузка ГБР поможет в расследовании. Общество должно требовать утверждения новой структуры ведомства, с новым управлением по делам Майдана.

Напомним, в ноябре адвокат семей героев Небесной сотни объявила голодовку. Закревская требовала от Верховной Рады принять поправку к закону о Государственном бюро расследований (ГБР). Норма позволила бы следователям Генпрокуратуры, которые занимались расследованием дел Майдана, перейти к ГБР без конкурса.