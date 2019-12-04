Нынешнее десятилетие станет самым жарким за всю историю - ООН, фото: Pxhere

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Изменения климата требует решительных действий от всех стран мира.

Нынешнее десятилетие может стать жарким за всю историю. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация ООН (WMО).

Эксперты отметили, что цели, которые были записаны в Парижском соглашении, не достигнуты. Для реализации планов по восстановлению экосистемы следует принимать срочные меры. Их выполнение позволит остановить повышение температуры более чем на три градуса к концу века.

По данным WMО, в конце октября средняя мировая температура была на 1,1 градуса по Цельсию выше, чем в конце доиндустриальной эпохи в XVIII веке. По словам ученых, 2019-й станет вторым или третьим жарким годом за все время наблюдений.

Организация подтвердила, что концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордного уровня. Это вредит всемирному океану, поскольку он поглощает тепло и углекислый газ.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о «точке невозврата» в вопросах климата. По его словам, повышение температуры негативно повлияет на жизнь людей во всем мире.