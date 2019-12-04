Импичмент Трампа: опубликован доклад демократов

США. Фото: ГолосUA

https://racurs.ua/n130328-impichment-trampa-opublikovan-doklad-demokratov.html

Ракурс

Импичмент президента США Дональда Трампа переходит на следующий этап. Комитетом по разведке Палаты представителей Соединенных Штатов был опубликован доклад, в котором главу Белого дома обвиняют в злоупотреблении властью.

В докладе собраны сведения о действиях Трампа в отношении Украины, которые послужили основанием для поднятия Демократической партией вопроса об импичменте, сообщает LB.ua.

В докладе сказано, что Трамп своими действиями подорвал внешнюю политику США в отношении Украины, а также поставил под удар национальную безопасность, когда для продвижения своей президентской кампании по переизбранию решил начать политически мотивированные расследования.

В докладе указано, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против Байденов. В качестве рычагов воздействия на Зеленского Трамп использовал приостановку военной помощи Украине и затягивание вопроса о визите президента Украины в США.

Есть все основания полагать, что выводы данного доклада будут включены в статью об импичменте. Документ был утвержден вечером 3 декабря и ознаменовал старт нового этапа импичмента Трампа. Теперь в Судебном комитете Палаты представителей пройдут дебаты демократов и консерваторов, целью которых будет решение вопроса относительно направления на голосование в Палату представителей проектов статей об импичменте Трампа.

Если в ходе голосования статьи об импичменте будут одобрены, то Трамп автоматически лишится поста президента США. Вслед за этим дело будет передано в Сенат для судебного разбирательства.

Как ранее писал «Ракурс», Трамп отреагировал на интервью Зеленского западным СМИ, в котором президент Украины заявил, что на него не оказывалось никакого давления со стороны президента США.