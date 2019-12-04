На адмінмежі з Кримом затримали «єдинороса» з Севастополя, який виробляв біометричний паспорт, фото — "Новинарня"

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На контрольному пункті в’їзду-виїзду «Каланчак», що діє в Херсонській області на адмінкордоні з окупованим РФ Кримом, силовики затримали члена партії «Единая Россия» з Севастополя Ігоря Кучерявого.

Цей 41-річний чоловік підтримував окупацію півострова Росією. Кучерявого силовики взяли 3 грудня, коли він виїжджав з Херсона до Криму. На материку він подав документи до ЦНАПу, щоб отримати український біометричний закордонний паспорт, який дає право безвізового в’їзду до шенгенської зони, повідомив канал ATR.

Затримали активіста севастопольської політради «Единой России» співробітники СБУ, а посприяли цьому активісти кримсько-татарської організації «Аскер».

Активіст «Аскера» Евеліна Аріфова розповіла, що Кучерявий — активний учасник захоплення Криму у 2014 році, зокрема, він організовував так звані «загони самооборони» Севастополя і отримав медаль Міноборони РФ «За повернення Криму».

Кучерявий народився у Севастополі, із 2013 року керував агентством «Лора», яке займається працевлаштуванням моряків. Член партії «Єдина Росія» з 2014 року. Восени цього року він балотувався на так званих місцевих виборах у Криму, але програв їх.

Віце-президент Світового конгресу кримських татар Ленур Іслямов у Фейсбук розповів, що на допиті Кучерявий заявив: «Із тим паспортом, що видають у Криму, нікуди не поїдеш, а їздити хочеться».

Запобіжний захід Кучерявому обиратимуть у Херсоні.

Це не перший подібний випадок. Раніше українська влада затримувала колабораціоністів, які працювали в органах влади Криму, наприклад, депутата Євпаторійської міськради Сергія Осьмініна, колишнього так званого міністра охорони здоров’я Петра Михальчевського, екс-заступника «міністра спорту Республіки Крим» Фаруха Камалова (приїздив на Херсонщину виробляти біометрику). Їм інкримінували ч. 2 ст. 110 ККУ (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).