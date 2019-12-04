Рушниця, з якої стріляв зловмисник, фото: «PROГород»

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У російському місті Пермі сьогодні вранці місцевий житель влаштував стрілянину з мисливської рушниці по перехожих.

Спочатку він стріляв зі своєї квартири, проте згодом вийшов зі зброєю на вулицю, де поранив одного з перехожих та застрелив жінку, яка проходила поруч. Про це повідомляє прес-служба Слідчого комітету РФ.

Також він відкрив вогонь по правоохоронцях, які прибули на місце інциденту. В результаті в ногу було поранено водія групи затримання Росгвардії, який в той момент перебував у службовому автомобілі.

Постраждалих госпіталізували.

Зазначається, що зловмисник був у стані алкогольного сп’яніння. Він раніше судимий і дозволу на цю мисливську рушницю не мав.

Зловмисника затримано. Наразі встановлюються обставини інциденту.

Один з постраждалих — місцевий житель Артем Русинов розповів російському виданню «PROГород», що його врятувало те, що він встиг за секунду до пострілу побачити зловмисника, який у нього цілився з рушниці. Русинов в той момент перебував у своєму автомобілі, який зупинився на червоному світлі світлофора.

Я моментально пригнувся, тут же пролунав постріл, — зазначив постраждалий.

Куля розбила лобове скло автомобіля.

Русинов зазначив, що відразу ж, не встаючи, натисну педаль газу автомобіля, щоб рушити з місця.

В цей час чув, як кричить жінка: «Боже мій, допоможіть!». І пролунав постріл, — розповів постраждалий.

Згодом він викликав поліцію та повернувся на місце інциденту.

Там вже нікого не було, лише лежала мертва жінка. Поліцейські і цей стрілок бігали на сусідній вулиці, — розповів Русинов.

Нагадаємо, нещодавно в США 11 осіб отримали поранення в результаті стрілянини після футбольного матчу в місті Новий Орлеан (штат Луїзіана).