Французькі Альпи

https://racurs.ua/ua/n130388-bazu-rosiyskyh-shpyguniv-vyyavyly-v-alpah-zmi.html

Ракурс

У французьких Альпах виявили базу російських шпигунів, яка використовувалася для здійснення операцій по всій Європі.

Встановлено, що Альпи як свою базу використовували загалом 15 російських шпигунів, повідомляє видання Deutsche Welle з посиланням на Le Monde.

Зазначається, що ці шпигуни є співробітниками елітного підрозділу російського ГРУ (Головного розвідувального управління Генштабу РФ), який відповідає за замовні вбивства, акти саботажу й управління так званими «мертвими поштовими скриньками», котрі агенти використовують для обміну інформацією.

Один із цих шпигунів міг бути причетним до здійснення замаху на Сергія та Юлію Скрипалів навесні 2018 року, зазначає видання.

На слід цієї групи шпигунів спецслужби західних країн вийшли в результаті розслідування замаху на Скрипалів. Було встановлено, що в період з 2014 по 2018 роки ці російські шпигуни регулярно перебували в одному районі Франції — у Верхній Савойї, в містах Евіані та Шамоні й у більш ізольованих населених пунктах. Дехто з них бував там багато разів, інші — один-два рази.

Щоб дістатися туди, агенти прилітали до Ліона, Женеви та ще кількох міст, після чого брали на прокат автомобілі.

На думку французької розвідки, цей прикордонний зі Швейцарією регіон був резервною та матеріально-технічною базою ГРУ для операцій, що здійснювалися по всій Європі (однак не у Франції, щоб не привертати увагу місцевих спецслужб).

На сьогодні жодних слідів діяльності цього підрозділу ГРУ у Франції не виявлено. Також не вдалося конфіскувати зброю чи інші докази

Нагадаємо, в жовтні стало відомо про викриття спецслужбами Чехії агентурної мережі, створеної ФСБ Росії.