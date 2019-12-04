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Рада поддержала законопроект №2233, фото:
Рада поддержала законопроект о запрете импорта электроэнергии из Россииhttps://racurs.ua/n130349-rada-podderjala-zakonoproekt-o-zaprete-importa-elektroenergii-iz-rossii.htmlРакурс
Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала законопроект № 2233, который вносит ряд изменений в законопроект «О рынке электрической энергии».
В частности, этим законопроектом вводится запрет на продажу и поставку импортируемой из России электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
В то же время законом предусмотрена норма, согласно которой Кабмин может на время отменять такой запрет во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины.
Также этот законопроект регулирует механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электроэнергии по «зеленому» тарифу и вводит механизмы недопущения неконтролируемого роста цен на электричество в случае отсутствия эффективной конкуренции.
Кроме того, им регулируются вопросы работы ТЭЦ, обеспечивающих потребителей теплом в отопительный период, в условиях нового рынка электроэнергии.
За этот законопроект проголосовали 274 народных избранника, против — 22. Еще 75 депутатов воздержались, не голосовал 21 народный избранник.
Напомним, недавно в Верховной Раде был установлен антирекорд с «кнопкодавства» — прикрывшись листом бумаги нардеп из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Кальцев девять раз проголосовал за своего коллегу.
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