Рада поддержала законопроект №2233, фото:

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Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания поддержала законопроект № 2233, который вносит ряд изменений в законопроект «О рынке электрической энергии».

В частности, этим законопроектом вводится запрет на продажу и поставку импортируемой из России электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В то же время законом предусмотрена норма, согласно которой Кабмин может на время отменять такой запрет во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергетической системе Украины.

Также этот законопроект регулирует механизм выполнения специальных обязанностей по покупке электроэнергии по «зеленому» тарифу и вводит механизмы недопущения неконтролируемого роста цен на электричество в случае отсутствия эффективной конкуренции.

Кроме того, им регулируются вопросы работы ТЭЦ, обеспечивающих потребителей теплом в отопительный период, в условиях нового рынка электроэнергии.

За этот законопроект проголосовали 274 народных избранника, против — 22. Еще 75 депутатов воздержались, не голосовал 21 народный избранник.

Напомним, недавно в Верховной Раде был установлен антирекорд с «кнопкодавства» — прикрывшись листом бумаги нардеп из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Кальцев девять раз проголосовал за своего коллегу.