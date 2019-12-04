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Рада підтримала законопроект №2233, фото:

Рада підтримала законопроект про заборону імпорту електроенергії з Росії

4 гру 2019, 13:48
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Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання підтримала законопроект № 2233, який вносить низку змін до законопроекту «Про ринок електричної енергії».

Зокрема, цим законопроектом запроваджується заборона на продаж та постачання імпортованої з Росії електроенергії. Про це повідомляє прес-служба парламенту.

Водночас законом передбачена норма, згідно з якою Кабмін може на певний час скасовувати таку заборону з метою уникнення надзвичайної ситуації в об'єднаній енергетичній системі України.

Також цей законопроект врегульовує механізм виконання спеціальних обов’язків із купівлі електроенергії за «зеленим» тарифом та запроваджує механізми недопущення неконтрольованого зростання цін на електрику в разі відсутності ефективної конкуренції.

Крім того, ним врегульовуються питання роботи ТЕЦ, які забезпечують споживачів теплом в опалювальний період, в умовах нового ринку електроенергії.

За цей законопроект проголосували 274 народні обранці, проти — 22. Ще 75 депутатів утрималися, не голосував 21 народний обранець.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді був встановлений антирекорд з «кнопкодавства» — прикрившись аркушем паперу нардеп із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Володимир Кальцев дев’ять разів проголосував за свого колегу.

Джерело: Ракурс


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