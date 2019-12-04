Кнопкодавство у Раді: нардеп із ОПЗЖ встановив антирекорд Ради, фото — "Чесно"

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Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа — За життя» Володимир Кальцев встановив антирекорд Ради дев’ятого скликання. Він прикрився аркушем паперу і дев’ять разів проголосував за іншого нардепа.

Кальцев відзначився у Раді 3 грудня. Як засвідчили фото і відео, оприлюднені рухом «Чесно», він спочатку вісім разів порушив процедуру під час голосувань на ранковому засіданні, коли розглядалися правки і законопроект про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань (№ 2116). Під час вечірнього засідання він зареєструвався сам і узаконив перебування в Раді свого сусіда Олександра Пономарьова.

На відео видно, як Кальцев прикриває ліву руку аркушем паперу і тисне на кнопки за пультом відсутнього сусіда — нардепа Пономарьова. Обидва депутати родом із Запорізької області. Цікаво, що 14 листопада Пономарьов кнопкодавив замість Кальцева.

Як повідомляє «Чесно», Кальцев став вже шостим нардепом від ОПЗЖ, якого упіймали на кнопкодавстві. Раніше упіймали на порушенні процедури особистого голосування позафракційного Олександра Ковальова, членів фракції «Слуга народу» Сергія Литвиненка й Олену Копанчук, нардепів ОПЗЖ Олександра Пономарьова, Миколу Скорика, Василя Німченка, Григорія Суркіса та Михайла Макаренка.

Сьогодні комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності планує розглянути поправки до законопроекту № 2148 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України».

На оприлюднення цієї інформації у раді оперативно зреагував спікер Дмитро Разумков.