Кнопкодавство в Раде: нардеп из ОПЗЖ установил антирекорд Рады, фото — "Честно"

https://racurs.ua/n130344-prikrylsya-listom-i-knopkodavil-nardep-iz-opzj-ustanovil-antirekord-rady-foto-video.html

Ракурс

Народный депутат из фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Кальцев установил антирекорд Рады девятого созыва. Он прикрылся листом бумаги и девять раз проголосовал за другого нардепа.

Кальцев отличился в Раде 3 декабря. Как свидетельствуют фото и видео, опубликованные движением «Честно», он сначала восемь раз нарушил процедуру во время голосований на утреннем заседании, когда рассматривались поправки и сам законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований (№ 2116).

А во время вечернего заседания Кальцев зарегистрировался сам и узаконил пребывание в Раде своего соседа Александра Пономарева.

На видео видно, как Кальцев прикрывает левую руку листом бумаги и давит на кнопки за пультом отсутствующего соседа — нардепа Пономарева. Оба депутата родом из Запорожской области. Интересно, что 14 ноября Пономарев кнопкодавил вместо Кальцева.

Как сообщает «Честно», Кальцев стал уже шестым нардепом от ОПЗЖ, которого поймали на кнопкодавстве. Ранее поймали на нарушении процедуры личного голосования внефракционного Александра Ковалева, членов фракции «Слуга народа» Сергея Литвиненко и Елену Копанчук, нардепов ОПЗЖ Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса и Михаила Макаренко.

Сегодня комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности планирует рассмотреть поправки в законопроект № 2148 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины».

На обнародование этой информации в Раде оперативно среагировал спикер Дмитрий Разумков.