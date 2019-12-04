Руководители полиции Киева могли подделать документацию по стрельбе в Княжичах - СМИ, фото: Википедия

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Ракурс

Стрельба в Княжичах могла расследоваться после фальсификации доказательств.

В Генпрокуратуре решили выяснить детали возможной подделки документации руководителями киевской полиции. Об этом сообщает «Слидство.инфо».

По информации журналистов, в деле фигурируют имена Андрея Крищенко, Виталия Стрижака и Леонида Куряты. Ими могли быть сфальсифицированы доказательства. Сообщается, что руководители полиции с целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений якобы организовали выдачу ложных официальных документов, а также проведение следственных действий и мероприятий.

Уголовное дело о подделке документов расследуется в Генпрокуратуре. Пока подозрение никому не объявили. В ведомстве добавили, что это дело передали в Держбюро расследований в связи с реформой.

Журналисты обратились за комментарием к начальнику полиции Киева Андрею Крищенко. Он посоветовал задавать вопросы прокуратуре, которая этим занимается.

Напомним, правоохранителями в декабре 2016 года было организовано спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей в Княжичах. В ней были задействованы различные подразделения. Между ними началась перестрелка, в результате которой погибли пять сотрудников правоохранительных органов.