«Слуги народа» доработались до инструкции по этическому поведению нардепа. Фото: Журнал Житомира

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«Слуга народа», президентская фракция в Верховной Раде, раздала своим членам проект этического кодекса депутата, который поясняет, как должен себя вести народный избранник, входящий в правящую партию.

Документ получил название Кодекс этики народного депутата Украины — члена депутатской фракции политической партии «Слуга народа». В нем прописаны нормы морального поведения для народных избранников, пишет «theБабель».

По заявлению лидера фракции «Слуга народа» Давида Арахамии, автором кодекса является народный депутат Александр Дубинский.

Кодекс состоит из десяти пунктов:

Депутат должен действовать исключительно в пределах Конституции и закона. Главной целью деятельности депутата является выполнение требований избирателей. Депутат не может действовать вопреки программе политической партии и президента. Депутат имеет право на собственное мнение и аргументированную позицию. Депутат должен уважать решения фракции и должен выполнять их. Все решения фракции принимаются по правилу 70/30, где 70% голосов от количественного состава фракции определяют поддержку любого решения всей фракцией, а 30% количественного состава фракции определяют вето на любое решение. Рассмотрение принципиальных вопросов и/или рассмотрение вопросов при отсутствии кворума проводится только в виде письменного голосования. Если депутат не согласен с фракцией или не выполняет программу партии и президента, он обязан покинуть фракцию. Депутат обязан лично голосовать в парламенте. В случае неличного голосования депутат обязан сложить мандат. В случае системного (более 50%) невыполнения решений фракции депутат обязан выйти из фракции.

Проект кодекса разослали всем депутатам партии «Слуга народа», чтобы они смогли внести свои коррективы. После согласования всех спорных моментов, фракция должна утвердить окончательный вариант документа.

Ранее сообщалось, что депутат из фракции «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк заявила, что свободу слова в Украине нужно «приглушить» якобы «из уважения к институту президентства».