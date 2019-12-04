Очаг землетрясения располагался на глубине около 6 км, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130342-na-lvovschine-nochu-zafiksirovali-zemletryasenie.html

Ракурс

Землетрясение зафиксировали этой ночью в Бродовском районе Львовской области в районе расположенного между городами Радехов и Броды села Станиславчик.

Магнитуда землетрясения составила 2,2, его очаг располагался на глубине около 6 км. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что сейсмологи зафиксировали это землетрясение 3 декабря около 23.26. Сообщение о землетрясении поступило к дежурному по сейсмостанции «Львов» 4 декабря в 01.15.

Сейсмологи отмечают, что землетрясение такой силы люди не чувствуют, его регистрируют только с помощью сейсмографов.

Он местных жителей сообщений по поводу этого землетрясения не поступало.

Напомним, в конце ноября сильное землетрясение магнитудой 6,4 у побережья Албании привело к значительным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам.