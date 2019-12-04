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Очаг землетрясения располагался на глубине около 6 км, фото: «Википедия»
На Львовщине ночью зафиксировали землетрясениеhttps://racurs.ua/n130342-na-lvovschine-nochu-zafiksirovali-zemletryasenie.htmlРакурс
Землетрясение зафиксировали этой ночью в Бродовском районе Львовской области в районе расположенного между городами Радехов и Броды села Станиславчик.
Магнитуда землетрясения составила 2,2, его очаг располагался на глубине около 6 км. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
Отмечается, что сейсмологи зафиксировали это землетрясение 3 декабря около 23.26. Сообщение о землетрясении поступило к дежурному по сейсмостанции «Львов» 4 декабря в 01.15.
Сейсмологи отмечают, что землетрясение такой силы люди не чувствуют, его регистрируют только с помощью сейсмографов.
Он местных жителей сообщений по поводу этого землетрясения не поступало.
Напомним, в конце ноября сильное землетрясение магнитудой 6,4 у побережья Албании привело к значительным разрушениям и многочисленным человеческим жертвам.
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