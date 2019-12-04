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Ракурс
Гіпоцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 6 км, фото: «Вікіпедія»

На Львівщині вночі зафіксували землетрус

4 гру 2019, 12:31
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Землетрус зафіксували цієї ночі в Бродівському районі Львівської області в районі розташованого між містами Радехів і Броди села Станіславчик.

Магнітуда землетрусу становила 2,2, його гіпоцентр розташовувався на глибині близько 6 км. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що сейсмологи зафіксували цей землетрус 3 грудня близько 23.26. Повідомлення про землетрус надійшло до чергового по сейсмостанції «Львів» 4 грудня о 01.15.

Сейсмологи наголошують, що землетрус такої сили люди не відчувають, його реєструють лише за допомогою сейсмографів.

Він місцевих жителів повідомлень з приводу цього землетрусу не надходило.

Нагадаємо, наприкінці листопада потужний землетрус магнітудою 6,4 поблизу узбережжя Албанії призвів до значних руйнувань та численних людських жертв.

Джерело: Ракурс


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