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Гіпоцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 6 км, фото: «Вікіпедія»
На Львівщині вночі зафіксували землетрусhttps://racurs.ua/ua/n130342-na-lvivschyni-vnochi-zafiksuvaly-zemletrus.htmlРакурс
Землетрус зафіксували цієї ночі в Бродівському районі Львівської області в районі розташованого між містами Радехів і Броди села Станіславчик.
Магнітуда землетрусу становила 2,2, його гіпоцентр розташовувався на глибині близько 6 км. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.
Зазначається, що сейсмологи зафіксували цей землетрус 3 грудня близько 23.26. Повідомлення про землетрус надійшло до чергового по сейсмостанції «Львів» 4 грудня о 01.15.
Сейсмологи наголошують, що землетрус такої сили люди не відчувають, його реєструють лише за допомогою сейсмографів.
Він місцевих жителів повідомлень з приводу цього землетрусу не надходило.
Нагадаємо, наприкінці листопада потужний землетрус магнітудою 6,4 поблизу узбережжя Албанії призвів до значних руйнувань та численних людських жертв.
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