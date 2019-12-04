Гіпоцентр землетрусу розташовувався на глибині близько 6 км, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n130342-na-lvivschyni-vnochi-zafiksuvaly-zemletrus.html

Ракурс

Землетрус зафіксували цієї ночі в Бродівському районі Львівської області в районі розташованого між містами Радехів і Броди села Станіславчик.

Магнітуда землетрусу становила 2,2, його гіпоцентр розташовувався на глибині близько 6 км. Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що сейсмологи зафіксували цей землетрус 3 грудня близько 23.26. Повідомлення про землетрус надійшло до чергового по сейсмостанції «Львів» 4 грудня о 01.15.

Сейсмологи наголошують, що землетрус такої сили люди не відчувають, його реєструють лише за допомогою сейсмографів.

Він місцевих жителів повідомлень з приводу цього землетрусу не надходило.

Нагадаємо, наприкінці листопада потужний землетрус магнітудою 6,4 поблизу узбережжя Албанії призвів до значних руйнувань та численних людських жертв.