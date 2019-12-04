Добровольці отримали статус учасників бойових дій і пільги, фото — Фейсбук І.Фріз

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Добровольцям нададуть статус учасників бойових дій і забезпечать відповідними пільгами.

Верховна Рада 4 грудня прийняла закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичній операції».

Наприкінці жовтня закон розглянули у першому читанні, сьогодні за законопроект № 2045−1 в цілому проголосували 329 нардепів. Новація набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Проектом запропоновано доповнити закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». До переліку учасників бойових дій додали осіб, які у період до набрання чинності законом України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», добровільно захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і виконували бойові завдання АТО не менше ніж 30 календарних днів (незалежно від перерв), у взаємодії із ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією і СБУ.

При цьому статус учасників бойових дій не поширюється волонтерів, а також працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення АТО.

Законопроект встановлює підстави і механізм прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій. Рішення ухвалюватиме міжвідомча комісія, утворена урядом. Крім того, відповідні пільги поширюються на членів сімей добровольців.