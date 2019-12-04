В центрі Одеси горить пам’ятник архітектури, фото: ДСНС

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В центрі Одеси спалахнула масштабна пожежа в шестиповерховій історичній будівлі, розташованій на розі вулиць Пушкінської та Троїцької.

Ця будівля була побудована в 1914 році, сьогодні в ній розташовані низка фірм та закладів, серед яких Інститут морської біології, одеська філія Інституту археології НАН України та Коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, повідомляє видання «Думская».

Зазначається, що горять приміщення коледжу економіки та Інституту морської біології.

За словами свідків, дехто зі студентів, рятуючись від вогню, стрибали з п’ятого поверху будівлі на припарковані автомобілі.

Повідомляється про щонайменше десятьох постраждалих. В Одеській міськраді наразі підтверджують госпіталізацію двох постраждалих. На місці інциденту перебуває мер Одеси Геннадій Труханов.

У прес-службі ДСНС повідомляють, що пожежа виникла о 10.12 на третьому поверсі будівлі, її орієнтовна площа становить 1 тис. кв. м, існує загроза обрушення конструкцій та розповсюдження вогню.

До боротьби з вогнем залучені 65 рятувальників та 16 одиниць техніки. З будівлі евакуюють людей.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Києві спалахнула масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській.