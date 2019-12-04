Боротьба з Apple: брат наркобарона Ескобара створив бюджетний гнучкий смартфон, фото: pxhere

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Бюджетний гнучкий смартфон створив Роберт Ескобар, брат загиблого колумбійського наркобарона Пабло Ескобара.

Escobar Fold 1 — назва гаджету. Про це повідомляє Digital Trends.

Розробка, на його думку, змусить американську корпорацію Apple переглянути ставлення до покупців. Роберт вважає, що смартфон може коштувати менш 1 тис. дол.

Смартфон працює на операційній системі Android 9.0. У ньому є 7,8 дюймовий екран AMOLED Full HD+, а також дві камери з розширенням у 16 та 20 мегапікселів. Телефон призначений для двох SIM-карток.

Вартість мобільного пристрою — 349 дол.

Я сказав багатьом, що «поб'ю» Apple і я зроблю це, — зазначив брат загиблого наркобарона.

Він додав, що на початку наступного року планує подати колективний позов проти Apple. Ескобар зазначив, що Apple повинна повернути людям частину свого нелегального прибутку.

Раніше Apple анонсувала вихід 16-дюймового MacBook Pro за 2399 дол. Американські розробники представили новинку без презентації.