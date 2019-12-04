Ракурсhttps://racurs.ua/
Борьба с Apple: брат наркобарона Эскобара создал бюджетный гибкий смартфон, фото: pxhere
Борьба с Apple: брат наркобарона Эскобара создал бюджетный гибкий смартфон (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130337-borba-s-apple-brat-narkobarona-eskobara-sozdal-budjetnyy-gibkiy-smartfon-foto-video.htmlРакурс
Бюджетный гибкий смартфон создал Роберт Эскобар, брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.
Escobar Fold 1 — название гаджета. Об этом сообщает Digital Trends.
Разработка, по его мнению, заставит американскую корпорацию Apple пересмотреть отношение к покупателям. Роберт считает, что смартфон может стоить менее 1 тыс. долл.
Смартфон работает на операционной системе Android 9.0. В нем есть 7,8 дюймовый экран AMOLED Full HD +, а также две камеры с разрешением в 16 и 20 мегапикселей. Телефон предназначен для двух SIM-карт.
Стоимость мобильного устройства — 349 долл.
Я сказал многим, что «побью» Apple и я сделаю это, — отметил брат погибшего наркобарона.
Он добавил, что в начале следующего года планирует подать коллективный иск против Apple. Эскобар отметил, что Apple должна вернуть людям часть своей нелегальной прибыли.
Ранее Apple анонсировала выход 16-дюймового MacBook Pro с 2399 долл. Американские разработчики представили новинку без презентации.
Загрузка...