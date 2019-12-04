Борьба с Apple: брат наркобарона Эскобара создал бюджетный гибкий смартфон, фото: pxhere

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Бюджетный гибкий смартфон создал Роберт Эскобар, брат погибшего колумбийского наркобарона Пабло Эскобара.

Escobar Fold 1 — название гаджета. Об этом сообщает Digital Trends.

Разработка, по его мнению, заставит американскую корпорацию Apple пересмотреть отношение к покупателям. Роберт считает, что смартфон может стоить менее 1 тыс. долл.

Смартфон работает на операционной системе Android 9.0. В нем есть 7,8 дюймовый экран AMOLED Full HD +, а также две камеры с разрешением в 16 и 20 мегапикселей. Телефон предназначен для двух SIM-карт.

Стоимость мобильного устройства — 349 долл.

Я сказал многим, что «побью» Apple и я сделаю это, — отметил брат погибшего наркобарона.

Он добавил, что в начале следующего года планирует подать коллективный иск против Apple. Эскобар отметил, что Apple должна вернуть людям часть своей нелегальной прибыли.

Ранее Apple анонсировала выход 16-дюймового MacBook Pro с 2399 долл. Американские разработчики представили новинку без презентации.