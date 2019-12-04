Трубу с подчиненными эвакуировали из закрытой вечеринки под защитой зонтиков, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n130336-trubu-s-podchinennymi-evakuirovali-iz-zakrytoy-vecherinki-pod-zaschitoy-zontikov-bihus-video.html

Ракурс

Директора Государственного бюро расследований Романа Трубу заметили на закрытой вечеринке с сотрудниками, которую организовали по случаю первой годовщины начала против ведомства. Когда присутствующие и охрана заметили журналистов, начали эвакуацию ДБР из ресторана «VeroVero» под прикрытием зонтиков.

Коллеги Трубы решили вызвать полицию, чтобы выяснить, почему их снимает съемочная группа.

Работники ГБР праздновали годовщину создания ГБР. На вечеринке, которая состоялась 29 ноября, присутствовала и первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко, а также сотрудники львовского управления ГБР.

Когда журналистов заметили возле ресторана, то вызвали полицию. А после того, как Bihus.info обратилось в пресс-службу бюро за комментарием, к ресторану пригнали микроавтобус, под прикрытием которого участников встречи начали тайно вывозить из ресторана. Кроме того, «уход» прикрывали с помощью зонтиков

Вечеринка состоялась 29 ноября. Ее организовали в разгар скандала с якобы прослушиванием разговоров Трубы. На записях звучит будто бы голос руководителя ГБР, который обговаривает или отчитывается о следствии в громких делах, например, тех, которые касаются пятого президента Украины Петра Порошенко.

Записи свидетельствуют, что все резонансные дела контролируются Офисом президента. В разговорах Труба якобы обсуждал дела относительно Порошенко, объявления подозрения экс-министру здравоохранения Ульяне Супрун, «ПриватБанка», закупок для армии. Сам Труба все эти записи назвал фейком и провокацией.

Отметим также, что во вторник Рада приняла новый закон о ГБР, согласно норм которого руководство ведомства обновится.